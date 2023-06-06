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上月強積金人均蝕七千元　港股基金表現「包尾」　日股基金回報高達一成？

  • i-Cable
  • 2023年06月06日
上月強積金人均蝕七千元　港股基金表現「包尾」　日股基金回報高達一成？
【有線新聞】數據顯示，「打工仔」的強積金投資五月人均蝕約7,000元，首五個月亦只能賺230元，但假如「買中」日股基金，年初至今的累計回報已高達一成。
今年日本股市走勢凌厲，創下33年新高，帶動強積金的日股基金投資回報大幅拋離香港及大中華地區股票。統計顯示，五月份日股基金平均賺2.6%、回報排名第一；美股基金回報亦有1%，但投資大中華及香港股票全部要蝕錢，當中更以港股基金排名最差，蝕介乎7至8.5%。首五個月計，日股基金回報排名第二、賺約一成，僅次於美股基金，港股基金同樣「包尾」，累計蝕近一成。GUM策略及分析師雲天輝：「今年其實有三個板塊比較好，在股票基金內分別是日本、歐洲及美國，各自有逾一成回報，所以我們會建議成員開始將日股板塊考慮為其中一個可投資資產類別。雖然日股基金佔（強積金）資產比例較少，但有些較明智、較貼市的投資者已經留意到這個現象，正開始調整資產配置。
正因為本港「打工仔」的強積金供款，一向集中於大中華及港股基金，佔比相當於總資產約一半，因而影響了今年的投資回報。單計5月份，「打工仔」的強積金投資每人平均蝕7,014元，首五個月累計每人平均亦只可以賺230元。
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