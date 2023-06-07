生活成本｜紐約奪冠、香港居次 穗滬跌出十大 新加坡躍升8位：復蘇較快吸引人才

【有線新聞】有統計顯示，全球生活成本最貴城市由美國紐約取代香港，香港回落一級排名第二，但仍然是亞洲區之冠。

受惠於住屋租金回落，本港生活成本終於不用冠絕全球，人力資源顧問ECA公布全球生活費用城市排行榜，香港結束「四連冠」，回落至全球第二，但仍然是亞洲區第一，全球榜首位置就由美國紐約取代。

顧問公司指，香港全球排名回落一級因本港租金持續下跌，但紐約受強美元及高通脹等因素影響令生活成本顯著攀升。被視為香港主要競爭對手的新加坡，排名就由第13位跳升8級至全球第5位，因當地住屋租金急劇上升。

樹仁經濟及金融學系助理教授袁偉基：「香港最大生活成本就是住屋，其實我們都留意到，例如新加坡的樓價或外國很多住屋成本，都已經開始比香港貴。其實新加坡的經濟發展得較快，她處理疫情的手法與香港很不一樣，所以復蘇步伐較快，吸引很多人才到當地，導致生活成本上升。」

美元強勢，日圓及人民幣相應轉弱，日本及內地的生活成本亦因此回落。過去五年東京一直位列全球前五位，今年卻急跌五級至全球第十位。內地生活費最高城市為上海和廣州，但兩者的全球排名都跌出十大，上海由第八位降至十三位，廣州排名亦下降五級至第十四位。

有關排名調查的對象主要來自全球超過500個地點的海外僱員，計算生活成本範圍包括住屋及基本消費數據。