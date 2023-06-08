香港新股集資額大縮水 跌出全球首五 遜紐、滬、印尼 下半年或有望重回三甲

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【有線新聞】本港新股集資額大縮水，羅兵咸永道估計，上半年只得170億元，全球排名第六，不但落後於紐約、上海，更被印尼超越。

市況不穩加上美國持續加息，香港新股市道上半年遇冷鋒，集資額只得170億元，按年縮減14%。會計師事務所羅兵咸永道估算，香港上半年新股集資額全球排名跌出首五名之外，不單跑輸上海及紐約，更落後於印尼交易所。

羅兵咸香港企業客戶主管合夥人黃煒邦：「 香港暫時去到5月份排名第六，因為有些資源股今年上半年在印尼交易所上市，其他市場亦因為經濟市況有影響，令到新股市場暫時對投資者來說吸引力不算太大。」 羅兵咸又預計會有多隻大型新股因市況波動而延遲上市，所以將全年集資額預測目標下調15%至17%。

黃煒邦：「 我們今次下調了預測至1,500億至1,700億元，已遞表由交易所處理的新股宗數都已經超過90間。我們知道當中有大型新股，但市況影響整體全球資本市場以及新股市場。」不過他預計，下半年會有3至5隻集資額過百億元的大型新股上市，而採用18C章上市的「特專科技」新股將有5至10間，平均集資額約50億元，相信香港在年底仍然有望於全年排名中打入頭三甲。