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方星海：中國主動與外面掛鈎　倘國際投資者與港脫不了鈎、即與中國脫不了鈎

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  • 2023年06月09日
方星海：中國主動與外面掛鈎　倘國際投資者與港脫不了鈎、即與中國脫不了鈎
【有線新聞】中證監副主席方星海說中國是不會與外面脫鈎，又指滬深港通與香港關係密切，如果國際投資者與香港脫不了鈎，亦等於跟中國脫不了鈎。
中美政治角力，引發近期對兩國經濟可能出現脫鈎的討論。中證監副主席方星海在陸家嘴論壇上，不點名指世界上有些人想跟中國脫鈎，但中國是不會與外面脫鈎，「中國是不會跟外面脫鈎，我們也不願意跟外面脫鈎，我們的態度是主動掛鈎。比如說中美審計監管合作這個事，我們把這個問題解決了，現在中國在美國的上市公司退市風險大幅減少了。」
他說一向鼓勵企業到歐洲與香港做境外集資，特別以香港做例子，證明要與中國脫鈎不容易，「我們滬港通、深港通跟香港關係很密切，其實脫鈎不脫鈎，我一直有一個觀點，如果國際投資者跟香港脫不了鈎，其實就跟中國脫不了鈎。」
又說中國資本市場容量大，如果提供好的回報，企業都會希望加強聯繫，同時呼籲政府官員多些走出去主動跟外界溝通，就能促進雙方加強交流。
財政司司長陳茂波在本港出席一個財經論壇時，提到美國為首的西方國家限制對華出口科技產品及技術，無疑推動與中國經濟脫鈎，將對全球市場帶來重大風險。
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