陳鳳翔：「去美元」不等於人民幣一定受惠

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中美角力及俄烏戰爭，引伸而來的不只是國家制裁，還有「去美元」等議題。資深銀行家陳鳳翔接受本台《財智．商傳》訪問時指，「去美元」有可能增加轉用人民幣的機會，但兩者不存在必然關係。因其他國家可以自行發展貨幣系統，例如泛非結算系統及亞洲清算聯盟等，當中都不涉及人民幣支付。

陳鳳翔說：回應究竟每個國家都喜歡人民幣，答案並不一樣，俄羅斯被迫要用人民幣，巴西因為很大的商品往來要用人民幣。如果你與中國這麼大國家往來，如果美元不能使用，怎麼可以

？但小國家不能向美國說「不」，唯有一個方法，就是自己發展本地系統，這或多或少都造就了「去美元化」。

美元領導地位難以動搖，中國的經濟影響力同樣難以擺脫，七國集團早前的聲明，提到經濟「去風險化」，強調要減少倚賴中國的供應，但並非尋求「脫鈎」，有別美國一向採用的強硬措詞。

陳鳳翔認為，七國集團內部其實存有矛盾，新論調是要調和，不同國家對中國的看法。美國對中國的言語很清晰，是用「脅迫論」，但G7很明顯將脅迫的態度轉變了，叫做「經濟脅迫」

。如果美國以此態度，其他G7盟友是否使用同一字眼，很明顯帶來的不安全等等用詞。其實是一種緩和及取代，美國用詞一定不會這樣，亦看到往後無論法國、德國的用詞，都說與中國不能分割。

他認為中國身為製造大國，大部份國家貿易上都需要中國，相信歐洲仍然希望與中國加強合作

。