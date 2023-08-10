美國限制對華敏感科技投資 包括港澳地區 中方：非常失望、堅決捍衛權益

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【有線新聞】美國總統拜登簽署行政命令，限制當地基金投資內地敏感科技行業，範圍涉及香港及澳門，中國駐美大使館表示非常失望，強調會堅決捍衛中方權益。

繼去年10月對內地實施晶片出口禁令後，拜登政府再以國家安全為理由，發出行政命令，限制美國私募股權基金及風險投資公司等投資內地的高新科技行業，主要涉及人工智能、量子科技，以及半導體三個領域，預計明年生效。除了內地，行政命令亦將香港及澳門列為受關注的國家與地區。新的「禁投令」僅適用在新投資，不包括現有的技術投資，生物技術及能源等行業亦不受影響，涉及範圍較預期窄。

周三在新墨西哥州出席活動的拜登在行政指令中指出美國一直支持開放投資，但關注有些投資有可能助長某些地區快速發展敏感技術的能力，繼而有可能威脅到美國的安全。彭博等外電引述美國政府高級官員指「禁投令」不是要阻止資金流入內地，亦不會限制被動投資，例如美國退休基金投資內地股票不會受影響，又指財政部正在考慮容許投資公開市場上的內地相關行業股票，而根據之前的討論，預期其他盟友都會作出類似限制。

國家商務部表示美國的限制措施嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，又指美方破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈安全。中國駐美大使館就表示對美國限制措施感到非常失望，將維護國家利益。