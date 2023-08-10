美國「禁投令」波及香港 議員憂損本地科企融資機會 創投指融資錢少一截

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【有線新聞】美國推出新一波「禁投令」，限制當地私募股權基金等投資內地高新科技行業，香港企業亦有可能受牽連。

有立法會議員指，禁令有可能影響創科企業將來的融資機會。

立法會議員（科技創新界）邱達根：「過去10多20年都是美元基金在科創融資是頗大的資金來源，現在募集了創投還投不投資呢？投了會否犯禁令呢？投資在科技類，另外很難分辨哪些企業是美國認為是敏感的科技領域，會否為了避嫌，所有科技類都不投資內地企業？這對基金的投資方向有所影響，亦影響我們初創公司的募資能力。」

不過他又指，由於人工智能及半導體企業幾年前已預計有機會受制裁影響，早已準備放棄尋找美國投資者，轉為物色內地基金，加上內地已培育多間本土基金，本港亦正積極開拓中東等新興市場，相信本港創科企業仍有發展潛力，有能力開拓新的集資渠道。

不過，有協助科創企業，物色投資者的業界人士指，不少創科公司早已因應中美角力，轉向借助內地基金融資。

海闊天空創投聯合創辦人文立：「互聯網公司轉向投資硬科技，新能源、電池、電車、太陽能、晶片不特別需要美元基金，美元基金提供不到太大價值，其實現時主要是人民幣基金投資。以前所有錢來自不同地區都可以投資，但現在只是其中一部分錢可以投資，對行業發展是有影響。」