港鐵半年少賺一成一 物業發展利潤大減 金澤培：對客流增長審慎樂觀

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【有線新聞】港鐵上半年客流明顯改善，但受累物業發展利潤大減，中期少賺一成一，盈利有41.7億元，中期息維持派4毫2。港鐵對客流增長審慎樂觀，又指樓價波動是周期性，不會影響未來發展。

本地疫情減退，加上跨境鐵路恢復，港鐵說本地客流量恢復至疫情前的九成，跨境及機場鐵路人次亦恢復至六至七成。上半年總乘客量逾9億2千萬人次，按年升四成一；客運收入升六成，客運業務雖然繼續虧損，但大幅收窄至7億多。港鐵行政總裁金澤培：「在首6個月（客流）復原非常理想，但客流受很多情況影響，包括經濟環境、顧客出行需要，我們對客流的增長都是審慎樂觀，亦看到高鐵業務有增長。」

向來貢獻利潤較多的物業發展，在賣樓步伐放慢之下，利潤大跌九成至7億3千萬元，不過集團說有逾1.7萬伙正在興建及等候預售樓花中，不擔心未來幾年供應出現斷層。他說未來12個月為約4000個單位招標，先推東涌東站第一期，至於二月份流標的小蠔灣地皮仍然是集團優先發展的項目。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝：「小蠔灣項目是我們的首要發展考慮，我們不會說它不是，而我們正在積極做技術上研究工作及一些前期工程，務求令標書更能迎合到現今市場，發展商對於這個龐大項目的看法，希望下次招標能夠增加吸引力。」