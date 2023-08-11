碧桂園預告半年最多蝕550億 股價跌至上市新低 分析：違約後果比恒大嚴重

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】據報藍籌內房碧桂園正籌備債務重組，並預計上半年虧損最多550億人民幣，分析認為若公司出現債務違約，後果比恒大更嚴重，碧桂園股價跌至上市新低。

承認出現資金壓力、未能支付海外債券利息，只有短短數日，《第一財經》報道即將面臨還債高峰的碧桂園雖然尚未有債務違約，但已聘請中金公司擔任財務顧問，籌備債務重組，會在短期內啟動相關程序。

意博金融合伙人鄧聲興：「在岸債真的要中央出來協調，要求銀行暫時停止追債，延長債務都是可行，這一向是慣常做法。甚至最壞情況下，找資產管理公司購買銀行持有的債務，補回有關項款，做法一定是這樣。最重要是令海外投資者重拾對內地債的信心。」

碧桂園坦言面對成立超過30年來最大的困難，預告上半年最多蝕550億人民幣。下半年開局未見改善，7月銷售額連續四個月按月下跌，按年亦大跌60%。集團承認是管理層對市場的評估不足，未能洞悉供求關係有重大變化，在三四線城市投資比例過大，強調已從四方面採取措施自救，扭轉目前困局。

高盛預期碧桂園要「保交樓」或需高達1500億的額外資本，加上樓盤數量遠多於恒大；如果有債務違約，會進一步打擊行業和置業人士信心，認為當局需要及早推出救助措施。評級機構穆迪因應碧桂園信貸質素惡化，一星期內再把評級降至「非常差」的級別，展望維持「負面」。