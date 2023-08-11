阿里巴巴｜張勇最後主持業績會議 稱內地雲業務潛力巨大

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【有線新聞】阿里巴巴主席張勇主持任內最後一次業績會議，認為內地企業的人工智能開支相對美國來說是偏低，有具大發展潛力。

作為阿里巴巴公布「1+6+N」變革後首張成績表，表現遠好過市場預期，不過市場關注的分拆進度就未有著墨太多，只是說融資計劃正在穩步推進，重組正開始在各項業務釋放新動力。

主席張勇認為內地人工智能的發展只是剛開始，由於企業的雲計算開支偏低，加上各行業使用人工智能產品，帶動算力需求，相信會成為公司長遠增長引擎。

阿里巴巴主席張勇：「當前中國雲產業的現狀，實際上在中國雲(技術)的支出，佔總體資訊科技支出的百分率還是偏低的，依然存在巨大的潛力。作為雲服務的提供商，我們要讓所有人工智能公司的模型來使用阿里雲可提供的低成本、高性能的基礎設施。」

摩根士丹利看好阿里巴巴前景，因監管的不明朗因素已減，資本配置策略見到成效，能夠嚴謹控制開支及提升投資回報，預期盈利能力可繼續改善，維持「增持」評級、美股目標價150美元。