返回
按輸入鍵開始搜尋

碧桂園瀕臨債務違約　旗下11隻境內債今日停牌　中融信託疑「爆煲」

  • i-Cable
  • 2023年08月14日
【有線新聞】藍籌內房碧桂園瀕臨債務違約，計劃召開債權人會議，旗下11隻境內債今日停牌，內房債務危機更有可能牽連金融領域，中融信託疑似「爆煲」，無法兌付到期信託產品。
「示範房企」碧桂園債務危機持續，繼上周無法如期支付境外美元債債息，境內人民幣債亦面臨違約壓力。碧桂園表示即將召開債權人會議，以便處理境內債兌付安排，旗下11隻境內債周一開市前停牌，涉及本金總額逾160億人民幣。
大行繼續發表報告唱淡碧桂園前景，大摩指公司流動性迅速惡化，短期內債務違約可能性提高，呼籲投資者「減持」。內房債務危機越演越烈，有可能蔓延至金融領域，內地最大民營資產管理公司中植企業，旗下中融信託疑似「爆煲」。中融信託的三名客戶，在上海交易所刊發通告，表示手持的中融信託產品，逾期無法兌付。內地媒體財聯社報道指，目前暫停兌付的產品規模，高達3,500億人民幣。
鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍：「你不要聽它的名字叫中融信託，它不是信託公司來的，它等於一間投資公司，用的名字好像很穩固，其實背後都是賣那些理財產品，或者它只是集資，借了給人家做一個地產項目，如果現在地產項目「爆煲」，資金回不來。有些人覺得這個中融信託是，有一些央企背景，但是問題是現在沒有錢，現在基本上連央企都頂不住。」有分析預期，內房企業面對前所未有的債務問題，中央政府有可能需要加碼救市。
其他人也在看
一家四口日本公園捉蟬　裝滿水樽帶走煎熟食用　稱「炸著特別香」
2023年08月11日
剛滿18歲偷買電單車　河南青年瞞父母半價賣樓　「法官：他只是個孩子」掀爭議
2023年08月10日
廉署調查中大醫學中心　疑職員貪污、挪用公款　據悉中心負責人為段崇智妻子
2023年08月11日
疑不滿同胞不用國貨　中年婦大鬧蘋果砸iPhone　朗誦《滿江紅》斥果迷「漢奸」
2023年08月11日
全球首個陸上商用小型核反應堆　「玲龍一號」於海南成功安裝
2023年08月11日
官校教師招聘准在學大學生申請　欠教育證書者可先入職後補讀
2023年08月11日