碧桂園瀕臨債務違約 旗下11隻境內債今日停牌 中融信託疑「爆煲」

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【有線新聞】藍籌內房碧桂園瀕臨債務違約，計劃召開債權人會議，旗下11隻境內債今日停牌，內房債務危機更有可能牽連金融領域，中融信託疑似「爆煲」，無法兌付到期信託產品。

「示範房企」碧桂園債務危機持續，繼上周無法如期支付境外美元債債息，境內人民幣債亦面臨違約壓力。碧桂園表示即將召開債權人會議，以便處理境內債兌付安排，旗下11隻境內債周一開市前停牌，涉及本金總額逾160億人民幣。

大行繼續發表報告唱淡碧桂園前景，大摩指公司流動性迅速惡化，短期內債務違約可能性提高，呼籲投資者「減持」。內房債務危機越演越烈，有可能蔓延至金融領域，內地最大民營資產管理公司中植企業，旗下中融信託疑似「爆煲」。中融信託的三名客戶，在上海交易所刊發通告，表示手持的中融信託產品，逾期無法兌付。內地媒體財聯社報道指，目前暫停兌付的產品規模，高達3,500億人民幣。

鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍：「你不要聽它的名字叫中融信託，它不是信託公司來的，它等於一間投資公司，用的名字好像很穩固，其實背後都是賣那些理財產品，或者它只是集資，借了給人家做一個地產項目，如果現在地產項目「爆煲」，資金回不來。有些人覺得這個中融信託是，有一些央企背景，但是問題是現在沒有錢，現在基本上連央企都頂不住。」有分析預期，內房企業面對前所未有的債務問題，中央政府有可能需要加碼救市。