傳改港股「手數」機制 降入場成本 港交所：續探討不同方案、增本港競爭力
【有線新聞】港股一向以「手數」為買賣單位，交易要以「手數」起跳，以致大價股的入場成本偏高。
比亞迪上周五收報254.4元。投資者買一手500股，入場費超過12萬元。但美國、英國及澳洲等市場以「股數」為買賣單位，投資者可以買入一股Tesla，上周五每股約242美元，相當於約1800港元。
據悉港交所考慮完善機制，但只屬非常初步想法，未有具體時間表。立法會議員李惟宏表示，過往曾與港交所討論相關議題，認為值得探討。立法會金融服務界議員李惟宏：「「手數」這問題是可以改善。可以影響到入場門檻。尤其是年輕人考慮投資市場。門檻高未必太吸引或未能參與。我不敢說港交所或局方，已經落實去做，但整體對國際金融中心，有所改善的地方，或能刺激市場吸引更多投資者，相信大家是一致亦會計劃推行。」
但他認為事前要有充份諮詢，評估對不同持份者的影響，亦要考慮系統及運作上的問題。港交所發言人回覆查詢時表示，會繼續探討不同改善證券市場，「微結構」的方案，以增加本港市場競爭力。滬、深交易所上周表示，研究將每手100股起跳的要求，改為「100+1」，即買入100股後，往後可以用一股做單位，以便降低投資者交易大價股的成本。