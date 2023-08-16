多間大行調低中國經濟增長預測 消費外貿表現遠遜預期 或難達5%增速目標

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【有線新聞】多間大行調低中國今年經濟增長預測，個別指消費、信貸、外貿等數據表現遠差過預期，認為難達到中央訂下約5%的增速目標。

連串經濟數據表現遠差過預期，多間大行相繼調低內地今年經濟增長預測。5月初預期今年增長6.4%的摩根大通是看法最樂觀的大行之一，但現時大幅調整預測，最新估計為4.8%，認為固定資產投資和零售數據疲弱表現都超出預期，加上樓市仍有下跌風險，將繼續影響整體經濟，至於明年增長預測估計為4.2%。

巴克萊就指消費、房地產、出口和信貸數據都令人失望，而且缺乏有效的財政和消費刺激措施，因此將中國今年GDP預測下調0.4個百分點至4.5%，同時維持明年預測低於市場共識的4%。

但有分析就指去年基數低，估計今年仍大機會達中央約5%的增速目標。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷：「服務業都繼續有比較強的周期性反彈，但去到下半年增速都可能會放緩。但比較好的一點，至少去年經濟表現不太好，所以即使目前各項經濟數據轉弱情況下，其實都大機會達到政府原訂下約5%的經濟（增長）目標。」

渣打指經濟解封後繼續提振服務業，即使第三季開局不佳，維持中國今年經濟增長預測5.4%不變。