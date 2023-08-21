施政報告｜證券及金融界料重點爭取削減股票印花稅 業界：「單邊」收稅刺激成交

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】本港證券及金融業界組織今天將與財政司司長陳茂波會面，討論施政報告，預計會重點爭取削減股票印花稅。有業內人士認為加稅令港股成交大跌，建議改為「單邊」收稅。

散戶：「（加股票印花稅買少了股票？）對，買少了。現在股票又跌，隻隻都輸，調低（印花稅）當然好，到時股票回升再買過。」散戶：「沒有（買少了股票？）不用買了，現在股市這樣差。（支持削減股票印花稅？）支持，對大眾好，成本較低。」

內地上周五宣布降低證券交易經手費，市場憧憬下一步將削減股票印花稅。本港證券業界認為內地願意推出措施激活股市，看不到香港拒絕改變的理由。多個證券業團體及金融組織周一將就施政報告業界諮詢，與財政司司長陳茂波會面，料會以「還原」或下調股票印花稅為爭取重點。

有業內人士認為，如政府擔心「一刀切」減稅，影響庫房收入，可考慮「單邊」收取。

耀才證券行政總裁許繹彬：「或可仿傚某些國家收取『單邊』股票印花稅，可能只是買入（收稅），沽出不收，變相減稅，從而會刺激到日均成交量，是否就能救到目前淡靜股市？並不是，不過『做了比不做好』。」

內地只向賣方「單邊」收取0.1%股票印花稅，本港印花稅前年八月開始，由0.1%調高至0.13%，買賣「雙邊」合計支付0.26%，較A股稅率高出1.6倍。香港收取的股票印花稅近乎是全球主要交易所中第三高，僅次於英國和新加坡，但英國和新加坡只向買方「單邊」收取，美國更加沒有徵收印花稅。