據報碧桂園只能「保交樓」 金監總局等要求銀行加大借貸投放 改善房地產信貸政策

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【有線新聞】內房危機持續，金監總局等召開會議，要求銀行加大借貸投放，改善房地產信貸。據報碧桂園帳面資金勉強只能「保交樓」，其他債務要延期償還，但部分境內債權人反對，要求下月初全額兌付到期債券。

上周五被剔出恒指成分股的「示範房企」碧桂園繼續面對沉重資金壓力。內地媒體《經濟觀察網》引述碧桂園內部人士，指集團下半年及明年要分別交付超過40萬個單位。現時集團帳面資金只是剛好足夠做好基本「保交樓」需要，至於前期結算的欠款或要靠日後售樓才可支付。集團重申「保交樓」是首要任務，但由於資金有限，不能隨意向部分債權人或供應商優先償還欠款。

連「示範房企」都瀕臨違約邊緣，監管機構都不敢怠慢。金監總局、人行及中證監周日突然召開會議，要求金融機構尤其是國有大行加大貸款投放力度，以及改善房地產信貸政策，並要求各大金融部門合力化解地方債務風險。人行上周五表示將延續實施「保交樓」貸款支持計劃至明年五月底，引導金融機構為「保交樓」項目提供融資支持。

碧桂園除了忙於「保交樓」，亦要爭取時間避免違約。集團提出境內債延期方案，本金延長三年、分七期兌付，並承諾會先向每個債權人兌付最多十萬人民幣本金和利息，並會在本周三至五召開債權人會議。