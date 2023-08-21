內地不對稱調整貸款市場報價利率出乎預期 官媒：反映支持中長期信貸

【有線新聞】內地出乎預期不對稱調整貸款市場報價利率，官媒引述分析指是反映支持中長期信貸，同時要穩定銀行息差的政策取向。

今年來第二次調整貸款市場報價利率，出乎預期只減一年期LPR，調整至3.45厘，減幅10點子少過預期的15點子。與房地產貸款相關針對中長期的五年以上LPR維持4.2厘，市場原預期都減15點子。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍：「一年期減了後，是一個臨時措施，你不夠膽量減長期的那一個，變成市場反應，反而不減還更好。社會融資(規模)較對上一個月縮減了，即銀行借貸減少，目前風頭火勢中國經濟處於信心不足，又很驚會否有重大危機時候，貨幣政策已持續寬鬆了長時間，去到這一步還像有顧慮來進行。」

亦有分析指減息刺激消費作用有限。元宇證券基金投資總監林嘉麒：「存款準備金或是實質利率下調，那就會對於經濟活動會比較好，但如是消費相關的貸款利率下跌了，但經濟不景是否能夠幫助到消費力，那又未必會出現。」

官媒券商中國引述分析指，非對稱減LPR反映支持中長期信貸，同時穩定銀行息差的政策取向，一年期LPR是存款利率定價重要參考，預期存款利率仍有下調空間。至於房貸利率不變，相信地方穩樓市政策會加快落地，又指經濟需求不足，估計人行年內仍有空間減息、降準。