碧桂園爆雷 近50間A股上市公司被投資者查詢業務 據報民營房企遭地方政府拖數逾10億

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【有線新聞】碧桂園爆出流動性危機後，多間在內地上市的公司被投資者追問有無被「拖數」，而多間民營房企亦可能遭地方政府拖欠至少10億人民幣。

自從碧桂園在今個月初爆出未能償還美元債券利息後，市場擔心會「火燒連環船」牽涉不同行業的資金周轉。房地產項目的產品及服務供應商主要集中在A股上市，由碧桂園爆發危機以來已經有近50間上市公司被投資者查詢與碧桂園業務往來的細節，涉及的公司包括設計公司、家電供應商、建材供應商等，至於合作的發展商及銀行亦都是投資者查詢的對象。

有浴室用品供應商指自碧桂園出現流動性問題以來，已成立專門小組追收應收賬款。部分企業就指去年初開始只收取現金，以降低風險。發展商濱江集團表示與碧桂園合作的溫州項目之前已經向對方買入餘下的50%權益，至於另一個在杭州的合作項目就仍然建設之中，投資者同時問及濱江集團有無能力償還債務。浙商銀行就借機會否認市場傳言的千億貸款，目前在房地產的貸款餘額只有181億人民幣，佔比只是約1%。

內房危機下，「拖數」的不只房企，可能還包括地方政府。内地媒體《經濟觀察網》報道，多間民營房企遭地方政府拖欠至少10億人民幣，涉及款項包括承諾歸還的土地出讓金、土地增值稅退稅等。據報鄭州及天津等地已要求各區縣政府統計對民營房企的欠款。