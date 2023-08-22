夜經濟｜羅兵咸永道指非易事 因疫情改變港人作息 倡仿傚澳門、發展文化深度遊

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【有線新聞】政府部署搞活夜經濟。羅兵咸永道認為並不容易，因疫情已令市民的作息模式改變，建議仿傚澳門舉辦更多體育項目及演唱會，以及發展推廣香港文化的深度遊。

政府倡議發展夜經濟，例如引入夜市等，會計師事務所羅兵咸永道認為搞活夜經濟並非易事。羅兵咸亞太區、內地及香港區消費行業主管合夥人鄭煥然：「夜市究竟是否那麼實際？這事情的確有商榷餘地。我們由疫情時足不出戶到目前恢復正常出外上班，不再需要在家工作，真的要出外工作的時候，市民是否真的可以連家也不回，晚上八、九點在『地攤』或夜市徘徊？這事情我認為較困難。」他建議香港仿效澳門舉辦更多運動比賽和演唱會等大型項目，以及加強發展本土文化深度遊。

鄭煥然：「有人認為『篤』魚蛋能否幫助整個香港經濟？香港其實『賣』吃魚蛋這個習俗、習慣是一個文化，如何將這個文化令內地市民或來港人士覺得可以嚐到香港文化，令他們覺得回去之後有少少懷念、覺得喜歡？這屬於一個文化的擴展。」

至於本港整體零售表現，他認為全球經濟不明朗，令訪港旅客增長遠遜預期，加上港人疫後傾向出境旅遊，導致本地消費下降。所以預期本港下半年零售增長較上半年放緩，全年亦只有一成七增長，預計香港零售市道需要一年至年半時間才能恢復至疫情前水平。