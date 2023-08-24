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本港上月出口跌9.1%、進口跌7.9%　均差過預期

  • News Editor
  • 2023年08月24日
本港上月出口跌9.1%、進口跌7.9%　均差過預期

【有線新聞】本港上月出口跌9.1%、進口跌7.9%　均差過預期

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