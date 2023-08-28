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時隔逾年恒大今復牌　股價一度暴瀉八成　有分析質疑難以持續經營

  • i-Cable
  • 2023年08月28日
【有線新聞】停牌近一年半的恒大復牌，股價曾大跌逾八成，原定今日的債權人投票延遲至下個月底，恒大停牌逾17個月之後，終於達成復牌條件，獲聯交所批准復牌。
恒大認為有足夠業務支持營運，並且積極進行保交樓工作，去年累計交樓逾30萬套，目前營運的資金來源主要是各地政府的抒困借款、項目處置收入及日常經營銷售收入等。
在上半年合約銷售收入仍有334億人民幣，回款金額271億元。
不過有分析就質疑，恒大是否可以持續經營下去。銀河聯昌證券董事總經理鄭懷武：「我想恒大的可持續性都是一個問號，坦白而言復牌不代表恒大能售樓，最終我想恒大都會是銷售繼續萎縮，只是公司一定要保證到交樓等，變回一間正常的發展商，就好像昔日般，我覺得就應該機會不大。由於恒大虧損很多，那幾年虧損約六、七千億人民幣，股權也是負數，我不會建議投資者長線持有。」
債權人的重組方案投票原定今日進行，恒大決定將投票日期延長至9月底，但整體重組最後期限是12月中，相信延期仍然符合債權人預期。

恒大亦回復在平常的業績期公布中期業績，上半年虧損收窄至逾330億人民幣，營業額有1,281億元，按年多43%，不派中期息。

雖然恒大總負債較去年底減少2%，但資不抵債的情況仍輕微進一步惡化，負債較資產高出36%。
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