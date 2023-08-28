內地「組合拳」刺激股市 放寛融資保證金方便「借錢炒股」 業界料溢出效應少

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】內地推出「組合拳」刺激股市，A股印花稅即日減半，並會限制大股東減持及新股集資步伐，下周五亦會放寛A股融資保證金比例，方便投資者借錢炒股。中央政治局會議明確要求引入措施活躍資本市場，提振投資者信心，各大金融監管部門旋即連環「出招」響應。

國家財政部及稅務總局宣布A股印花稅今日起減半，由向賣方單邊收取的0.1%下調至0.05%，是2008年以來首次調整，「滬深股通」交易同樣適用。中證監繼早前宣布削減股票經手費後，最新再加入三項措施，包括限制上市公司控股股東減持股份、收緊新股集資步伐，以及放寬A股孖展保證金要求。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍：「以前的貨幣政策，印銀紙大水猛灌，08年（減印花稅）個塘一半滿，然後你填滿了它，今時今日塘已經滿瀉，再大量倒下去沒有甚麼效果，即溢出效應很少。有點像我們飲茶免收加一，一公布時當然熱烈捧場，但久而久之要看點心是否好吃，所以效果會有，問題是可以持續多久？」

在限制股東減持股份方面，一旦上市公司股價低於發行價，或最近三年沒有派息等，大股東都不可以在二級市場減持；而為免抽緊市場資金，中證監會暫時收緊新股集資及再融資節奏，但內房融資則不受影響。至於孖展融資保證金比例會由100%降低至80%，下周五收市後生效，以便投資者借錢炒股。

《中國證券報》及《證券時報》等多份官方媒體都在頭版發表評論文章，稱今次各大財金部門聯合推出「撒手鐧」，有助彰顯國家維護股市的決心。