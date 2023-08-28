碧桂園「森林城市」獲馬國改列金融特區 分析：欠資金發展 終或出售股權

【有線新聞】碧桂園與馬來西亞政府合作發展的「森林城市」人工島項目獲當地政府點名做金融特區，分析認為碧桂園目前難有資金發展，預期最終要出售股權。

瀕臨債務違約邊緣的「示範房企」碧桂園旗下大馬發展項目「森林城市」，在當地政府支持下可能有機會「重生」。彭博報道馬來西亞總理安華日前表示會將「森林城市」項目列為金融特區，並會提供稅務及交通優惠，吸引更多居民落腳。

「森林城市」是碧桂園在2015年與當地柔佛州政府合作發展的填海項目，碧桂園佔六成股權，餘下由政府持有。項目尚未完成，分析認為以目前碧桂園的財力，最終可能要將所有持股轉售。致富證券資產管理聯席董事莊志豪：「轉手或將股權轉給第二個、或將發展權轉給當地一些大企業反而機會高。靠碧桂園本身，要救都先救內地（項目），怎會救馬來西亞項目？賣個股權出來機會相對（比較大），只要有合適買家和價錢，又可以收回資金，何樂而不為？」

項目位於馬來西亞南部，由四個人工島組成，預算耗資超過1,000億美元，目標是2035年落成，並有70萬人居住。碧桂園原本希望項目能夠吸引到內地高收入人士自住或投資，但其後有傳大馬政府禁止項目向海外人士銷售，加上內地嚴格控制資金進出，令碧桂園的如意算盤一直打不響，至今僅完成項目的一小部分，只有不足一萬人居住，被外界形容為「鬼城」。