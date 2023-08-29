樓價指數｜7月再跌1.1%見半年低 分析料「尋底遊戲」剛開始

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【有線新聞】差估署樓價連跌3個月，見半年低位。分析認為新盤會繼續低價推出，對二手構成壓力。

差估署公布，私人住宅售價指數最新報343.4，按月跌幅擴大至1.1%，3個月累跌3%，令今年升幅收窄至2.6%。按面積分類，1722平方呎或以上豪宅表現最差，顯著下跌近1.9%；752平方呎或以下中小型單位，跌幅也逾1%。

仲量聯行香港主席曾煥平認為，「尋底遊戲」只是剛剛開始，內地及本港經濟前景未明，再加上息口高企，預料樓價年底前倒跌最多10%。

仲量聯行香港主席曾煥平：「現在很多人說壞消息出盡、見底，這個真的是開玩笑。再加上發展商史無前例地多現貨在手，她們本來自去年起一直在等，等市況轉好再推，怎料現時愈等愈跌。最近有位發展商也告訴大家，不要弄那麼多花樣，便宜點清貨便算。未來我看下半年，發展商會加速將手上的存貨推出，因為持貨成本相當高。」

有地產代理亦認為，發展商低價推盤對二手構成明顯壓力，市場信心比預期更弱，到第四季才有望好轉。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮：「我們預計8月份也是維持1%的跌幅，希望9月份有機會好些。吸納的「高才通」、人才計劃，也有很大住屋需求，再加上希望第四季時息口會見頂持平。」