財政司司長陳茂波將成立小組 研究增加股市流動性的方法

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【有線新聞】港股交投持續縮減，七月日均成交1023億元，但有超過一半交易日數的成交額，不足1000億元。

行政長官李家超決定交由，財政司司長陳茂波成立小組，研究增加股市流動性的方法，加上內地率先將股票印花稅減半。有業界人士憧憬，政府有機會一改口風，考慮「還原」或下調股票印花稅。

證券及期貨專業總會會長陳志華：「我認為財政司司長，(前年加股票印花稅)提出這件事，沒考慮到兩年前，香港及環球市場(面對)疫情，根本不應隨便更改印花稅。(馬來西亞)兩年前，增加股票印花稅，由0.1%加至0.15%，他們之後發現成交轉弱轉弱，當地證券業團體，向當地證監及財政部反映，六月宣布七月起調整印花稅，還原至原來的0.1%。」

他亦建議推出按周結算的期指期權產品，增加產品種類，從而提升市場交投。

至於有市場聲音建議，將港股的買賣單位，由一手改為一股，立法會金融服務界議員李惟宏認為，措施有效降低投資門檻，增加投資意欲。

立法會金融服務界議員李惟宏：「有很多產品應零售化，讓年輕投資者參與，手數有另一個問題，對金融中介參與資產管理發展時，計劃投資組合時，很多手數問題、門檻過高時，有時未對計劃投資組合有利。」

不過他補充，修訂「手數」限制，涉及市場改革措施，所需時間較長，認為小組應從短、中、長三方面，制定刺激交投的措施。