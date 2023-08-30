內房債務危機｜據報下調存量房貸利率 減輕供樓負擔增消費 傳人民幣存款利率同降

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【有線新聞】內地加快出招救經濟，據報人行要求銀行短期內下調存量住房貸款利率及人民幣存款利率。

繼早前下調中期借貸便利MLF及一年期貸款市場報價利率LPR等政策利率後，內地銀行據報在人民銀行要求下，短期內將調整樓按及存款息率，為市場釋放銀根支持經濟。彭博及路透引述消息指，因應人行8月初指導銀行調節存量按揭利率，銀行短期內將切實下調利率，但今次減按息只適用於首套房，減幅因地區而異，最多可減0.2厘。存量個人住房貸款利率，意指已承造的按揭息率一般比新造按揭高，預料今次減息有助減輕大部分供樓人士利息支出，避免他們因息率負擔選擇提早還款，可以將資金投放於消費或投資。

除了按揭利率，彭博亦引述消息指工行、建行等多家大型銀行部署進一步下調人民幣存款利率，減幅5至20個基點，減息已得到監管機構認可，預料最快本周五調整。臻享顧問董事總經理王良享減存息：「似乎是雙管齊下的辦法，因為減存息一方面彌補銀行在存量按揭減息的損失，估計存息差不多要減十多個點子。居民存款方面，存息低確實可以刺激消費，不過對於內房市場來說，正面效應不是太大。」