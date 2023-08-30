市建局九龍城盛德街項目收到32份意向書

【有線財經】市建局九龍城盛德街項目，收到32份意向書，有分析預期，項目日後推出招標時，反應可能會比較冷淡。

雖然賣地市場氣氛低迷，不過位於市區的重建項目，仍然吸引不少發展商到場拿「入場券」，包括新世界、華懋、招商局置地以及鷹君等。有測量師認為樓市前景不明朗，令發展商欠缺投地意欲，預期項目日後推出招標時，反應或相對較冷淡。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明:「 估計現時發展商都會偏向保守，去投地也好、去入標也好，始終這地皮規模不小，估計(出價)應該都會再保守一點，今天就算是市區地都好，這幅在九龍中部，在九龍城、土瓜灣一帶，感覺上約6000元左右的樓面呎價，這水平會比較合理一點，合計(總地價)或許是20多億元水平。」

地皮位於九龍城盛德街及馬頭涌道，前身是公務員合作社項目，地盤面積約4.6萬平方呎，可建樓面41萬多平方呎，預計可以提供約640伙，市場估值介乎26億至28億元，樓面呎價約6400至6800元。

比對上一個土瓜灣的市建局項目，成交的樓面呎價約8571元，估值明顯更低，市建局表示項目重建可以釋放發展潛力，同時將建築物從街道後移，擴闊及綠化地面行人空間。