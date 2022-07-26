澳門賭場重開：復工人數不足三成 人流降至停業前一半

【有線財經】澳門35間賭場在周日重開，賭場依據衛生部門指引，在場內劃分出不同區域，包括員工指定休息區，亦規定員工除了飲水外，期間不得進食。目前重開的賭場只能提供有限度營業，有業內人士反映，人流降至停業前的一半，營業額亦大減。而根據澳門傳媒報導，目前賭場只有兩至三成的職員復工，其餘的只能放無薪假。另外，花旗發表報告指，受疫情影響，澳門7月首24天賭收可能維持約2億澳門元，同時下調整個7月的賭收，預期由4億下調至2.5億。

近日有市民指，在廣州天河區的一個商場內，出現數台夾活魚和烏龜的機器。事隔不足一天，天河區委宣傳部於周一表示，由於市場監管部門已介入調查，所有設備亦已下令暫停。