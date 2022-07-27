6月樓價指數見一年半低位 連續兩個月回落

【有線財經】差估署數據顯示，今年上半年樓價累跌3.4%，見一年半低位，分析預期下半年跌勢持續。

疫情及加息因素困擾，樓價跌勢加劇。差估署最新公布6月私人住宅售價指數報380.5點，跌幅擴大至1.1%，上半年來累跌3.4%。

按面積分類，431平方呎以下的小型單位，樓價走勢最差，按月下跌逾1.8%，753平方呎或以上的3類單位，部分早前受惠於放寬按揭成數，6月樓價亦同步由升轉跌，幅度分別1.4%至1.7%。

有物業顧問認為，下半年樓市仍是負面因素居多，而且跌勢有機會轉急。仲量聯行香港主席曾煥平：「負面因素一大堆，當然是加息、環球經濟不景，財政司司長也剛宣布，下半年經濟展望或將下調，我們估計下半年樓價會進一步有近5%跌幅，我恐怕全年計有近10%跌幅。」

不過有地產代理就相信，加息的影響有機會較預期小。利嘉閣地產研究部主管陳海潮：「我相信若加息的憂慮明朗化或憂慮漸漸淡化，樓價有機會站穩些，未必會持續下跌，主要看有沒有通關，通關有很大的影響力，若沒有通關，不排除下半年樓價(全年計)可能下跌3%至5%。」

至於租金指數就結束長達8個月的跌勢，在6月升0.7%，各類單位租金全面回升，752平方呎或以下的中小型單位，升幅均有逾0.7%。