余偉文料最優惠利率將隨美息上調　籲留意按揭風險　稱不擔心銀行貸款質素轉差

【有線新聞】金管局總裁余偉文預料隨著美息上升，本地銀行會逐步上調最優惠利率。

余偉文：「在過去數月，其實一些短息，即是隔夜或一個月期港元拆息，已經慢慢上升中，隨著今次美國再加息，我們預料這個趨勢會持續，甚至會加快。而隨著港息慢慢跟隨美息上升，本地銀行都有可能會調整存貸息率，當中包括最優惠貸款利率。」

余偉文又指，即使美國聯儲局表明不再提供加息指引，但市場預期繼續加息的方向不變。若港美息差進一步拉闊，市場將會出現更多套息活動，資金外流速度或會加快，他提醒市民要留意利率變動，可能對承造按揭貸款帶來風險，但不擔心銀行貸款質素轉差。他説：「銀行按揭貸款十分穩健，即使樓市表現波動，借貸人士仍有能力繼續供款，對於樓市是否有調整令銀行體系風險增加，我們不是太擔心，我們覺得風險可控。」