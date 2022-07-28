聯儲局再加息0.75厘　鮑威爾暗示或放慢加息步伐

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【有線財經】聯儲局再次加息0.75厘，符合預期，主席鮑威爾暗示，將會放慢加息步伐，預期利率在今年底會加至3厘至3.5厘，又強調目前美國沒有出現經濟衰退。
美國通脹持續處於40年高位，聯儲局議息後，一如市場預期再次加息0.75厘。聯邦基金利率目標區間由1.5至1.75厘，上調至2.25至2.5厘，是2019年以來最高。
連續兩次會議都決定大幅加息0.75厘，主席鮑威爾指，未來加息幅度要取決於經濟數據，但暗示可能放慢加息步伐。聯儲局主席鮑威爾：「雖然再不尋常地大幅加息，在下次議息時可能合適，這取決於現時和及後的經濟數據，隨著貨幣政策立場進一步收緊，似乎放慢加息步伐可能會更合適，同時會評估一系列的政策調整如何影響經濟和通脹，未來不會再提供任何具體指引，在利率行動方面。」
鮑威爾又指，難以判斷未來半年至一年的經濟狀況，雖然要實現經濟「軟著陸」面臨更大挑戰，但強調現時經濟沒出現衰退。聯儲局主席鮑威爾：「我不認為美國目前正處於衰退之中，原因是很多經濟領域仍表現得很好，特別是就業市場，但正如我所提及增長確實在放緩。」
聯儲局亦會按計劃在9月加快縮表步伐，每月上限增至950億美元，當中國債佔600億，其餘為按揭抵押證券。