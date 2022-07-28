聯儲局再加息0.75厘　鮑威爾暗示或放慢加息步伐

【有線財經】聯儲局再次加息0.75厘，符合預期，主席鮑威爾暗示，將會放慢加息步伐，預期利率在今年底會加至3厘至3.5厘，又強調目前美國沒有出現經濟衰退。

美國通脹持續處於40年高位，聯儲局議息後，一如市場預期再次加息0.75厘。聯邦基金利率目標區間由1.5至1.75厘，上調至2.25至2.5厘，是2019年以來最高。