教大將設「跨學院核心科目」　要求學生到大灣區實習

【有線財經】教大早前宣布將會在2023學年起，設立一個必修的「跨學院核心科目」，課程包括要到大灣區考察。學生將會分別研習大灣區不同城市的方言、參觀活化項目以及參觀歷史文化遺址或博物館等。

科目推行的首階段會先在三個非教師培訓課程試行，而在2024/25學年，計劃會推展至非教育學位四年制，以及三年級入學課程的學生，其後又在所有學士學位推行，預計每年將涉及1300多名學生。另外，教大亦將與廣州、深圳、東莞三間港澳子弟學校合作，提供12至16個名額，給主修教育的學生，到當地實習三個星期。

隨著早前內地取消，跨省遊熔斷政策的調整，愈來愈多省市恢復跨省遊，令到市民的旅遊意欲大增，利好暑假旅遊市場。