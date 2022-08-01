阿里被美國列入「預定除牌」臨時名單 或被強制除牌

【有線財經】阿里巴巴被美國列入「預定除牌」臨時名單，公司承認美國上市股份有可能被強制除牌，重申會繼續留意市場發展，盡力同時保持美國及香港的上市地位。

阿里巴巴終於接獲美國證券交易委員會發出的「除牌令」，將股份納入「預定除牌」臨時名單。阿里巴巴刊發通告承認，如美國監管部門連續三個財政年度，無法全面審查公司的審計活動，公司股份將被強制退市。