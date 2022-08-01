阿里被美國列入「預定除牌」臨時名單 或被強制除牌

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【有線財經】阿里巴巴被美國列入「預定除牌」臨時名單，公司承認美國上市股份有可能被強制除牌，重申會繼續留意市場發展，盡力同時保持美國及香港的上市地位。
阿里巴巴終於接獲美國證券交易委員會發出的「除牌令」，將股份納入「預定除牌」臨時名單。阿里巴巴刊發通告承認，如美國監管部門連續三個財政年度，無法全面審查公司的審計活動，公司股份將被強制退市。
阿里巴巴重申，將繼續留意市場發展，努力同時維持美國及香港的上市地位。中薇證券研究部董事黃偉豪：「這件事都不算非常意外，始終阿里手上的一些資料、數據等大家都知道是比較敏感，最終會否被踢走，都不是阿里自己可以選擇，就算接下來一、兩年可以交齊所有要交的紀錄，但最終真的要被除牌都無法避免，這個風險不只是阿里，中概類股份都是如此。」
在港第二上市的阿里巴巴上周宣布申請轉做主要上市，料年底完成。投資銀行富瑞認為，阿里巴巴申請在港轉為主要上市，中美雙方的審計爭議又未見傳出好消息，市場更加確信逾200家美國上市中概股最終難逃除牌命運，預料阿里巴巴於2024年7月，亦會被逼退市。
美國證交會上周五將阿里巴巴及另外三家中概股新加入「預定除牌」臨時名單，各公司有權在本月19日前提出抗辯，如未能如期提交全面審計資料，將被轉至「預定除牌」確認名單。
截至七月底，美國已將159家中概股列入「預訂除牌」臨時或確認名單，美國國會亦正審議法案，建議將中概股的除牌大限提前至明年。