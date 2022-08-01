內地商業房地產風險升　恒生半年盈利急跌46%

【有線財經】恒生半年盈利急跌46%，主要受內地商業房地產風險上升，相關提撥增加影響，恒生指繼續及早採取措施，審慎管理貸款組合，維持整體資產組合的質素。

受內房相關撥備急升及非利息收入減少，恒生盈利急跌46%，只有47億元，營業收入淨額跌24%至128億元，第二次中期息派0.7元。

截至六月底，內地商業房地產的總風險敞口660億元，較為高風險的貸款有220億元，由於內房風險上升，令上半年預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年增加逾5倍至21億元，與較去年下半年就減少15%。

恒生行政總裁施穎茵：「內地商業房地產市場的貸款金額，其實只是恒生整體貸款金額單位比數，所以我們在這方面一直很積極、很有效，去評估和作出各項風險管理的措施，而我們會一直保持透明度，讓市場和持份者包括股東掌握最新和全面的資訊。」

另外，受市場利率上升帶動，淨利息收益率升至1.52%，淨利息收入按年上升4%至逾123億元。不過，投資市場低迷令非利息收入大跌52%，抵消利好影響。

恒生指下半年經營環境仍然充滿挑戰，但加息有助提高淨利息收益率，預期市場將上調最優惠利率，對恒生賺取利息業務的正面影響亦開始出現。