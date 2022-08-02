內地再批69隻遊戲版號　大行料8月中會有新一批遊戲獲批

【有線財經】內地公布今年第四輪遊戲版號，今輪獲批遊戲增至69隻，但騰訊及網易繼續「食白果」，大行相信最快在本月中，就會公布下一輪的遊戲版號。

內地審批遊戲版號更頻密，新一輪批出的遊戲數量亦再創今年新高。距離上次公布審批遊戲，只是約三個星期，國家新聞出版署今年第四次批出版號，8月份有69隻遊戲獲批，連同早前三輪，總共批出241隻遊戲，今次新入圍的公司有中手游，而創夢天地及中移動旗下的開發商都有遊戲獲批，不過兩大遊戲開發商，騰訊及網易繼續榜上無名。

意博金融合伙人鄧聲興：「基本上現時留意內地的政策，似乎都是傾向先扶植較小型的手遊商，令到市場份額增加上來，去平衡情況。所以見到騰訊方面，連續數次批版號都無份，這個問題方面，其實會比較困擾騰訊多一點，因為我相信始終騰訊方面市佔率真的很大，很久都未能將其他(遊戲商)，提升上來及平衡一點。」

花旗指，內地早過預期批出新版號，反映審批流程正常化，估計下一輪版號最快在本月中旬就會公布，而隨著審批更加頻繁，對騰訊及網易的新遊戲，在未來獲批保持樂觀態度。大摩就指，獲批遊戲數量有逐步上升趨勢，新版號以手機遊戲為主，仍然維持全年預測，批出500至600個版號。