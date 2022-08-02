內地七月樓市「價量齊跌」　廣州大插近5成

【有線財經】根據內地樓價監測平台披露，七月內地樓市「價量齊跌」，一線城市成交按月跌12.9%，深圳微升6%，廣州則下跌4成8。至於二線城市成交更近乎斬半，按年、按月均跌逾四成.。

七月一百大城巿一、二手樓每平方米價格都維持在1.6萬元人民幣以上，按月均錄得輕微下跌。珠三角城巿亦普遍錄得下跌，當中只有廣州、佛山的一、二手樓仍有升幅。監測平台的報告指，預計7月之後多個城市會繼續推出樓市支持政策，將集中調整公積金貸款、發放購房補貼等方面，惟推出的節奏會較前期會有所放緩。

內地物價近年越來越高，以樽裝水為例，10年前的「1元水」已經再找不到。專家指，樽裝水價格上升，原因並不在於產品本身，而是石油價格飆升、營銷運輸成本上升所導致。