香港私營經濟連續四個月擴張 廠商：下半年訂單能見度下降

【有線財經】本港採購經理指數連續4個月處於擴張區間，但有廠商反映，由於環球局勢不穩，下半年訂單能見度下降，客戶落訂較以往保守。

受惠疫情趨穩及防控政策放寬，本港私營企業對業務前景繼續樂觀。採購經理指數連續4個月處於50以上的擴張區間，7月報52.3，按月微跌0.1 ，新接訂單量和產出就連升四個月。

但調查機構指，出口往海外與內地的訂單量，分別第2及第14個月萎縮，有廠商指環球經濟及地緣局勢不穩，客戶落訂較以往保守。香港電子業商會榮譽副會長洪劍峰：「現時我們客人的訂單能見度不會好像以前般有1年，某一些產業能見度只去到3個月，可能會做一些再調整，或可能出現取消訂單情況，出口去歐洲，我相信訂單會有10%以上跌幅，可能會反映在下半年。」

有經濟師就認為，投入成本高企，是窒礙私營經濟復蘇的隱憂。星展香港經濟師謝家曦：「環球通脹是繼續上升，國際油價、能源價格其實都是比較高企，中國內地又好，香港亦都好，出口價格一直維持偏高，導致投入成本繼續上升，PMI應該都會維持在大約50多左右。」

至於另一個隱憂是員工短缺，調查機構指就業水平重現跌幅，人手縮減由員工自願離職所致，若果問題持續，可能會拖慢私營經濟復蘇步伐。