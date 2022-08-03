大陸即日起暫停對台灣出口天然砂 分析料對晶片業無影響

【有線財經】大陸即日起暫停對台灣出口天然砂，台灣回應指，近年進口比例不足1%，評估整體影響有限，分析相信，事件對晶片行業無影響。

佩洛西訪台之際，大陸商務部宣布，即日起暫停對台灣出口天然砂。台灣指，上半年從大陸進口的天然砂只有約2萬公噸，佔整體需求非常小，加上庫存充足，相信可以應付當地需求。

天然砂除了是混凝土、水泥等建築材料的原料，同時亦可用來製造晶片的原材料「硅」，市場憂慮暫停出口，會否令晶片代工「龍頭」台積電受牽連。獨立股評人莫灝楠：「試想像一塊晶圓有多大，通常都是18吋、12吋，10多吋一塊的晶圓，用到的(天然)砂相對的含量會較低，其他國家包括日本，其實也有出口這個產品。」

台積電去年有約一成收入來自大陸，是公司第三大市場，有經濟學者認為，即使兩岸經貿限制措施，由食品層面再進一步升級，對經濟影響有限。經濟學者羅家聰：「你(大陸)不買它(台積電)都可以，沒有誰缺了誰不可，好多晶片大家都有生產，問題是做得多精細，做多少納米。在中美貿易戰持續幾年來看，似乎所謂的禁運，或者是關稅等方面的影響不太明顯。我想大氣候的影響，會對大家(大陸和台灣)經濟的影響，比所謂反制、禁運等因素大一點。」