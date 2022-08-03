前海合作區面積擴大　金融法律就業支援政策落實

【有線財經】根據特區政府呈交立法會的進度報告，港府與前海管理局從2019年起，在多方面提供給港人多項落戶、跨境執業等資金支持。尤其在金融領域上，為了令港資私募基金進入前海市場，目前兩地目前正在探索降低「合格境外有限合夥人（QFLPZ）港資管理人及基金門檻，縮短申請流程以及拓寬投資範圍。

另外金管局與央行在去年10月簽署諒解備忘錄，根據立法會文件披露，現時已經有逾20間

金融機構及科技公司，透過「一站式」平台在香港與內地大灣區城市，同步測試跨境金融科技項目。

而除了開設律師執業資格考試，粵港澳三地法律部門還設立了聯席會議制度，並計劃於今年下旬再開第四次會議，討論建立大灣區仲裁員推薦名冊，審議通過跨境爭議調解規則。

推出超過1年半的「大灣區青年就業計劃」現時亦已有約1100名畢業生入職，當中6成3均在深圳工作。而前海港澳青年招聘計劃今年上半年開放的職位及應聘的人數，按年亦有大幅增長。最終141名港澳青年獲聘，與騰訊、京東、順豐、微眾銀行等前海企業簽約。

內地廢紙回收價格，自7月開始逐步下調，單是7月份每斤回收價便下跌5仙人民幣。截至上個月28日，內地紙皮平均價格為每噸約2100元，較月初的每噸2350元，已經下跌了每噸250元，按年跌幅1成以上。