物流業界：部分貨船已繞開台灣相關範圍 或增運輸成本

【有線財經】因應台灣周邊有軍事演習，有本港物流業人士指，部分貨船已繞開相關範圍，導致運輸成本增加。

解放軍一連三日在台灣周邊海域和空域軍事演習，部分演習區鄰近台灣的主要港口，距離高雄港最近只有約20公里，其中一個演習區更位於全球主要海運航道之一的台灣海峽。物流業界指據他們了解，為了避免被波及大部分貨船已調整路線，令運輸成本上升約10%。

香港運輸物流學會副會長徐翰恩：「如果繞過台灣東邊水域航行，當然時間及成本都會增加，起碼都有約10%以下的成本影響，其他的航線譬如說去日本、去韓國都會經過台灣海峽，我計估起碼都(延遲)1日至1日半。」