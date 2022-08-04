物流業界：部分貨船已繞開台灣相關範圍 或增運輸成本

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【有線財經】因應台灣周邊有軍事演習，有本港物流業人士指，部分貨船已繞開相關範圍，導致運輸成本增加。
解放軍一連三日在台灣周邊海域和空域軍事演習，部分演習區鄰近台灣的主要港口，距離高雄港最近只有約20公里，其中一個演習區更位於全球主要海運航道之一的台灣海峽。物流業界指據他們了解，為了避免被波及大部分貨船已調整路線，令運輸成本上升約10%。
香港運輸物流學會副會長徐翰恩：「如果繞過台灣東邊水域航行，當然時間及成本都會增加，起碼都有約10%以下的成本影響，其他的航線譬如說去日本、去韓國都會經過台灣海峽，我計估起碼都(延遲)1日至1日半。」
香港貨運物流業協會主席劉浩然：「暫時未預計到(成本影響)，因為業界仍在觀望事態走向，暫時要跟我們的運輸者，包括海運及空運那邊再進一步商討。」
另外，大陸暫停多種台灣貨品進口，香港付貨人委員會指現階段主要是食品受影響，估計會令個別本地進口商周轉壓力加大。香港付貨人委員會主席林宣武：「不單只是國內用，台灣也會利用香港做一個物流中心，將一些產品轉運至東南亞，現時有貨品是標示著由台灣製造，好明顯一定會在香港，過不到關進入大陸，(周轉)壓力就一定會有，要觀察是短暫或長時間影響。」
他又提到，軍演對本港進出口影響輕微，但擔心若果兩岸局勢升級，會嚴重影響全球的供應鏈。