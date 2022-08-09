政府否認考慮放寬物業印花稅　地產業界：「減辣」有助刺激交投

【有線新聞】政府否認考慮放寬物業印花稅，並明確表示無任何討論及計劃。有地產界人士就指，如果落實「減辣」措施有助刺激物業交投。

一直「有加無減」的住宅買賣稅項突然傳出有望減辣，但政府很快澄清並沒有這回事。行政會議召集人葉劉淑儀在彭博訪問中表示，政府可以考慮向內地置業人士撤銷雙倍印花稅。行政會議召集人葉劉淑儀：「內地居民及專業人士，他們強烈要求為他們撤銷物業雙倍印花稅，我覺得政府應該所有措施都在考慮之中，這是政府可以考慮的事情，你知道我不能代行政長官保證，但相信措施可以提升地產市場興趣。」

她其後發布新聞稿澄清，當時訪問內容只是回應如何吸引人才來港，不是講述特定的措施，又指出提到建議放寬的稅項是買家印花稅，亦是新民黨的其中一項建議，將會在下個月的施政報告諮詢向當局提交建議。

財政司司長辦公室發言人亦澄清，對於放寬物業印花稅並沒有相關討論，亦明確指出沒有任何相關計劃。

地產建設商會就指，在新一屆政府上任前後一直爭取「減辣」。地產建設商會執委會主席梁志堅：「現時有些內地人也會投資在中等價錢的住宅，不一定是買來住，有些買來收租怎樣也好，對買賣方面也有很大幫助。」

今次成為「主角」的買家印花稅是在2012年引入，規定境外人士及註冊公司在購買住宅物業需要支付15%印花稅。按照稅務局資料，7月份的買家印花稅只是錄得33宗，是近一年半新低。