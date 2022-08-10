內地通脹壓力升溫　分析料升幅將擴大至近3%水平

【有線財經】食品價格急升，內地通脹壓力升溫，七月份消費物價指數按年升2.7%，創兩年新高，但升幅低過市場預期，有分析認為通脹仍未見頂，未來兩個月升幅有機會擴大至近3%水平。

內地通脹持續升溫，並創兩年新高，按年比較，七月份居民消費物價指數CPI，升幅擴大0.2個百分點至2.7%，低過市場預期，按月比較則由持平轉為升0.5%。

國統局解釋，CPI升幅擴大，主要受到食品價格上升推動，期內食品價格上升6.3%，升幅按月擴大3.4個百分點。當中，豬肉價格升逾兩成，而受到持續高溫天氣影響，鮮菜價格更加由跌轉升逾10%，扣除食品和能源價格的核心CPI升幅為0.8%，較上月回落0.2個百分點。

有分析預期，內地通脹仍未見頂。周洪禮星展香港高級經濟師：「主要因素是來自食物價格上升，情況應該會在第三季及第四季上旬，繼續反映出來，因為飼料價格仍在上升中，現時上游產品價格其實回落中，總體來說會有上升壓力，例如8月或9月，通脹可能接近3%，甚至乎高一點。」

至於反映上游通脹的生產物價指數PPI，按年升4.2%，升幅回落1.9個百分點，同樣低過市場預期，主要因為工業產品價格下行，按月比更加由持平，轉跌1.3%。