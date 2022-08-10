聯想首季多賺11%　料下半年個人電腦需求持續放緩

【有線財經】聯想集團首季業績好過市場預期，按年多賺11%，但集團表示受到眾多不利因素影響估計今年餘下時間，個人電腦需求繼續有放緩跡象。

雖然有疫情及地緣政治影響，但聯想上季盈利仍然創新高，上季多賺11%，盈利有5.1億美元，按非香港財務報告準則，盈利更增長35%至5.5億美元。

佔比最大的智能設備業務收入下降3%，主要因為個人電腦業務放緩，估計今年餘下時間仍然受影響。

聯想智能設備業務集團總裁Luca Rossi：「我們承認今年的確更具挑戰性，我們預期市場(出貨量)有3億至3.13億部，相當於按年跌10%至12% ，有很多不利因素，全部都會繼續削弱今年需求，但我們對中長期需求很樂觀，預料繼續有單位數增長。」

集團預期個人電腦業務表現，在未來兩至三個季度仍然有可能倒退，但預料今年底和明年初季度跌幅會進一步收窄。

至於智能手機收入就有雙位數增長，期望以5G銷售推動平均售價，看好亞洲市場發展機會。聯想流動業務團隊資深副總裁Sergio Buniac：「手機業務增長大約21%，所有地區都有增長，見到亞洲增長正在加速，主要由印度帶動，我們非常堅定發展印度市場，在當地有生產廠房，估計可以持續增長。」

聯想指出，由下半年開始，晶片供應大致飽和，尤其是電腦及手機用的晶片，但低端晶片就仍然短缺。