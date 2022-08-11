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2022年08月11日
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財經資訊
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內地三隻不動產信托基金獲批 分析估計有望帶動投資
【有線財經】在上月尾，華夏北京保障房中心REIT完成中國證監會及上交所受理，其後連續3隻保障性租賃住房REIT陸續獲批。當中中金廈門安居和紅土深圳安居，兩隻REIT認購倍數分別是108倍和133倍，創下公募REITs認購倍數的新紀錄。
根據住建部信息，40個重點城市在十四五期間興建保障性租賃住房650萬間，多數城市的保障性租賃住房計劃佔新增住房的比重達3成。其中廣州、上海和深圳更達到4成半。有業內人士估計，十四五期間保障性租賃住房有望帶動投資約1.3萬億元，年均投資2600億。
近日液晶電視的主要原材料LCD面板，從去年第三季度開始從高位下降。內地多間電器店的液晶電視價格也出現下跌。
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