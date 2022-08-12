小米今年投放170億人民幣研發 智能駕駛技術進入測試階段

【有線財經】「大家好，我是CyberOne，小名叫鐵大。」

除了在智能駕駛﹑智能家居等方面布局，小米近年亦積極研發機械人。繼去年推出機械狗CyberDog後，最新是引入首款人形仿生機械人CyberOne，能夠感知45種人類語義及情緒，每個機械人成本價約60至70萬人民幣，暫時未能量產。

董事長雷軍指今年將投放170億人民幣於研發開資。

小米董事長雷軍：「小米正在構建一個全新的科技生態，我們從智能手機出發，到可穿戴、到智能家居、到智能製造、到智能電動汽車、到仿生機器人。貫穿所有場景和終端的，就是小米不斷融合進化的技術體系，這個融合體系越來越完善，並且在不斷進化。」

小米去年3月宣布進軍電動車行業，雷軍稱自動駕駛技術已進入測試階段，第一期已測試140輛車，目標是在2024年在行業取得一席位。

小米董事長雷軍：「小米決定義無反顧，以自動駕駛為電動車的第一個突破方向，我們第一期

規劃了33億人民幣的投入，到目前為止，我們專屬團隊突破了500個人，看看500人的專家和工程師團隊，在自動駕駛領域裡面，已經到了第一陣營。」

雷軍又指汽車工業非常複雜，希望大家給予小米耐心及鼓勵。