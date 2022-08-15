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內地上月經濟「三頭馬車」 表現遜預期 國統局：消費仍在恢復
【有線財經】內地上月經濟「三頭馬車」表現都差過市場預期，其中零售增速只有2.7%，但國統局認為，消費仍然正在恢復，有望帶動經濟平穩運行。
疫情問題未完全解決，內地7月經濟「三頭馬車」增速全部放緩，兼差過市場預期。當中社會零售總額增速放緩至2.7%，差過市場預期的4.9%，不過國統局認為，整體消費復蘇走勢未有改變。國統局新聞發言人付凌暉：「社會消費零售總額增速有所放緩，但總體消費恢復態勢沒有改變，儘管存在一些制約消費的因素，但只要高效統籌疫情防控，以及經濟社會發展，落實好促進消費政策，積極助企紓困，持續改善消費環境，我國消費有望持續恢復、向好發展，帶動經濟平穩運行。」
工業生產就受制需求恢復滯後，工業增加值增速輕微放緩至3.8%。而固定資產投資增速連續5個月放緩，首7個月累計升5.7%，當中房地產投資繼續向下，跌幅進一步擴大至6.4%。
國統局新聞發言人付凌暉：「接近交付期的房地產開發項目，建設進度保持平穩，總體風險可控，總括而言，房地產市場呈現下行態勢，當前整體上處於築底階段，房地產市場有望逐步企穩，保持平穩健康發展，對於經濟的影響會逐步改善。」
至於就業市場方面，7月全國城鎮調整失業率5.4%，較前一個月下降0.1個百分點。國統局指，隨著經濟逐步恢復及穩就業政策持續發力，就業形勢有望保持穩定。