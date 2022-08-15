內地上月經濟「三頭馬車」 表現遜預期 國統局：消費仍在恢復

【有線財經】內地上月經濟「三頭馬車」表現都差過市場預期，其中零售增速只有2.7%，但國統局認為，消費仍然正在恢復，有望帶動經濟平穩運行。

疫情問題未完全解決，內地7月經濟「三頭馬車」增速全部放緩，兼差過市場預期。當中社會零售總額增速放緩至2.7%，差過市場預期的4.9%，不過國統局認為，整體消費復蘇走勢未有改變。國統局新聞發言人付凌暉：「社會消費零售總額增速有所放緩，但總體消費恢復態勢沒有改變，儘管存在一些制約消費的因素，但只要高效統籌疫情防控，以及經濟社會發展，落實好促進消費政策，積極助企紓困，持續改善消費環境，我國消費有望持續恢復、向好發展，帶動經濟平穩運行。」