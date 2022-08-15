內地官媒：中資企業在美國退市 不代表謀求與美方「金融脫鈎」

【有線財經】中石油﹑中人壽等五企業主動申請在美國退市，《上海證券報》文章強調，事件不代表中方主動推進與美方「金融脫鈎」，市場不應過度解讀。

中美緊張關係持續，五家中資企業上周五高調宣布在美國退市，旋即惹來外界不少揣測。官方媒體《上海證券報》周一刊發文章，強調企業在美國退市只是本身的商業決定，不代表中方謀求與美方「金融脫鈎」，亦不會引發中概股退市潮，市場不應過度解讀。文章引述數據指，事件不會重大衝擊中概股及中美資本市場。

因主動提出退市的中人壽﹑中石油﹑中石化﹑上石化及中國鋁業五家企業，大部分股份已在內地A股及香港H股上市，合計只有不足1%的H股，轉以預託證券方式申請到美國掛牌，合計市值亦不足100億人民幣。

報道指，企業繼續維持在美國的預託證券地位，需要承擔合規成本，而中資企業在當地所要面對的監管要求，只會越見複雜，繼續保留美國上市地位並不划算。

今次在美國主動提出退市的五家中資企業，五月時已被美國證券交易委員會納入「預定除牌」名單，意味如無法完全符合當地的審計要求，最遲在2024年有可能被美方勒令除牌。