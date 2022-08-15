人行7個月來首次調低中期借貸便利和逆回購利率　分析料內地冀刺激貸款需求

【有線財經】人行7個月來首次調低中期借貸便利MLF和逆回購利率，分析認為人行下調利率，希望刺激實體經濟貸款需求，預計貸款市場報價利率LPR亦會調低。

上月社會融資規模增幅創2017年最低，加上多個經濟數據差過預期，市場聚焦人行會否調整貨幣政策。人行星期一進行中期借貸便利MLF和逆回購操作，都下調利率，是7個月來首次。其中一年期MLF由2.85厘減至2.75厘，規模4000億人民幣，連同今個月到期的6000億，於市場淨回籠2000億資金。而20億人民幣7天逆回購，利率就由2.1厘下調至2厘。

分析認為過去兩個月，企業及個人貸款需求疲弱，令銀行體系積存資金，人行需要抽走過多市場資金，同時要調低利率，刺激實體經濟貸款需求。富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾：「實體(經濟)這一塊，企業和個人對於貸款的需求特別差，所以導致資金淤積在銀行體系，銀行間市場之內，(所以人行)需要壓縮量，(MLF)和銀行貸款給個人和企業，LPR(貸款市場報價利率)報價是密切相關的，所以壓降利率是希望，能夠傳導到實體市場，我們也預計20號的話，銀行會下調LPR的利率。」

雖然人行憂慮通脹反彈，但富瑞指上月通脹較預期低，相信仍有空間放寬貨幣政策，但由於專注刺激實體經濟，所以預計不會進行降準等，針對金融機構的政策。