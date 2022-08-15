「匯德收購」首日掛牌 陳德霖：收購目標為金融服務和科技公司

【有線財經】由金管局前總裁陳德霖等發起的SPAC「匯德收購」首日掛牌，陳德霖指，目前未鎖定收購對象，會以金融服務和科技領域的公司為目標。

作為第三隻在本港上市的SPAC，匯德收購首日成交與早前兩隻SPAC一樣淡靜。主席陳德霖認為有別於一般新股，SPAC的投資人數向來不多，投資者亦較少在市場套現，大部分都希望SPAC上市後，在合理時間內尋找合適的公司收購。