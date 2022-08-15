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「匯德收購」首日掛牌 陳德霖：收購目標為金融服務和科技公司
【有線財經】由金管局前總裁陳德霖等發起的SPAC「匯德收購」首日掛牌，陳德霖指，目前未鎖定收購對象，會以金融服務和科技領域的公司為目標。
作為第三隻在本港上市的SPAC，匯德收購首日成交與早前兩隻SPAC一樣淡靜。主席陳德霖認為有別於一般新股，SPAC的投資人數向來不多，投資者亦較少在市場套現，大部分都希望SPAC上市後，在合理時間內尋找合適的公司收購。
他透露匯德未來的收購目標會是金融服務和科技領域的公司：「我們聚焦收購在大中華地區，營運的公司業務，而我們的範圍是金融服務，以及科技為主，我們還未有鎖定一間公司，我們會盡快、快馬加鞭尋找一間好的目標進行審視，並且推薦予我們的股東去審視，希望得到他們的支持。」
已上市的另外兩隻SPACAquila和Vision Deal現時股價已低於發行價，成交亦非常低迷，當中上市約五個月的Aquila，對上一宗成交是在上月底，Vision Deal更只有在掛牌首日有成交。
今次匯德收購發起人相對星光熠熠，陳德霖是金管局前總裁，金融背景較濃厚，亦包括前特首曾蔭權胞妹曾璟璇及曾蔭權次子曾慶淳有份創立的巨溢。