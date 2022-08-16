內地有意指令國有機構為個別內房債做擔保

【有線財經】據報內地有意指令國有機構為碧桂園、龍湖等六間內房民企的債券做擔保，緩解他們的資金壓力，部分被點名的房企回應指，正與監管部門溝通中。

繼傳出內地醞釀成立逾千億人民幣房地產基金後，據報當局會「出手」協助部分房企融資。《路透》引述四名消息人士報道，內地監管部門已指示國企「中債信用增進公司」，為龍湖集團和旭輝控股等少數內房民營企業發行的境內債券，提供全額、無條件、不可撤銷連帶責任擔保。

報道指，龍湖已在中債公司的擔保下，發行最多15億人民幣的中期票據，期限包括3年期和5年期。亦有外電報道，當局已制定一份被認定為財務實力較強的內房商名單，包括碧桂園及在深圳上市的金地集團，為她們發行的債券提供擔保，並考慮要求國家投資者認購由這些房企發行的新票據。

意博金融合伙人鄧聲興：「內地房地產面對的困境，必須有新錢泵入去先得，邊個肯泵入去，肯定係國家一定要出手，當國家拋磚引玉後，當恢復對內房的信心，自然「撻著」之後，會慢慢改善都不出奇。」

內地傳媒其後向多間房企求證，龍湖回應指，監管部門計劃給予積極支持，目前正在溝通中。旭輝就說，與監管部門保持暢通溝通，相信當局會對大型民營房企提供進一步支持，但具體要以公告為準。