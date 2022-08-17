內地擬規範向未成年人銷售盲盒　要求商家不參與二手交易

【有線財經】市監局建議規範向未成年人銷售盲盒，其中將會禁止8歲以下的兒童購買，而為打擊炒風，要求商家自發承諾不直接參與二手交易。

「不可預知」的盲盒吸引內地年輕人消費，而且產品種類五花百門，但監管部門就擔心出現不理性消費。市監局發布徵求意見稿規範盲盒經營活動，建議禁止向8歲以下的兒童銷售，商家如果要向8歲或以上的未成年人銷售，就要確定取得監護人同意，包括現場詢問及網上識別等。