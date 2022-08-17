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內地擬規範向未成年人銷售盲盒 要求商家不參與二手交易
【有線財經】市監局建議規範向未成年人銷售盲盒，其中將會禁止8歲以下的兒童購買，而為打擊炒風，要求商家自發承諾不直接參與二手交易。
「不可預知」的盲盒吸引內地年輕人消費，而且產品種類五花百門，但監管部門就擔心出現不理性消費。市監局發布徵求意見稿規範盲盒經營活動，建議禁止向8歲以下的兒童銷售，商家如果要向8歲或以上的未成年人銷售，就要確定取得監護人同意，包括現場詢問及網上識別等。
意見稿規範盲盒售價不應與同類的非盲盒產品有過大差距，禁止通過後台操縱，改變抽取結果，並鼓勵商家設定抽取金額及次數上限，引導理性消費。至於遏制炒風的問題，意見稿就要求商家承諾不能囤貨及炒作，不能直接進入二級市場，即是不要參與盲盒的二手交易。
紅蟻資本投資經理李澤銘：「當然氣氛上一定有影響，但實際量度影響暫時很難計算到，如果出台了這些具體的指引，都沒辦法達到她的政策原意，政策原意就是不希望有炒風，亦不希望這變成一個變相的賭博，可能在未來的政策上會加碼，或更嚴厲或具體的細節的政策出台。」
內媒引述泡泡瑪特回應指，盲盒是潮流玩具行業流行的一種銷售形式，但就指意見稿有積極意義，給予明確的指導，公司會積極和相關部門溝通，相信行業能夠在監管指引下越來越規範，做到良性有序發展。